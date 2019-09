Interview zu "Ad Astra" Brad Pitt: "Früher wäre ich noch nicht reif für diese Rolle gewesen"

Gerade erst war Brad Pitt als Cliff Booth an der Seite von Leonardo DiCaprio in Quentin Tarantinos "Once Upon A Time in Hollywood" zu sehen, da ist er schon auf dem Weg zum Neptun – um in James Grays Science-Fiction-Drama "Ad Astra" seinen verschollen geglaubten Vater zu finden. Im Interview erklärt er unter anderem, warum "Ad Astra" eine seiner bisher größten Herausforderungen in seiner Karriere gewesen ist und wie der Film seinen Blick auf die Männlichkeit verändert hat.