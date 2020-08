Neue Ausstellung im Brehm-Haus Was Tierforscher Alfred Brehm über die Zukunft verrät

In Renthendorf in der Nähe von Jena ist der berühmte Tierforscher Alfred Edmund Brehm aufgewachsen und hat seine letzten Lebensjahre verbracht. Bereits seit 1946 gibt es in Renthendorf eine Brehm-Gedenkstätte. Nach einem ausgiebigen Dornröschenschlaf ist sie in den letzten acht Jahren restauriert worden und nun wieder für Besucher geöffnet.