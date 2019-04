Am 22. Februar entschied der Aufsichtsrat, den Vertrag von Opernintendant Florian Lutz nicht verlängern zu wollen. Einen Tag später schrieb Regine Müller in einem Kommentar im Internet-Theaterportal nachtkritik, dass Rosinskis Machtpoker Ressentiments wecken würde, und benannte dann "AfD-Sympathisanten" im Orchester. Damit sei die "rote Linie erreicht" gewesen, erklärt Juliana da Costa José. Sie ist Kulturmanagerin, Künstlerin und arbeitet als persönliche Referentin eines renommierten Ex-PR-Managers. Sie kennt Rosinski seit zwei Jahren. Im Interview mit MDR KULTUR erklärt sie: "Rosinski war schon lange von seinem privaten Umfeld dazu gedrängt worden, sich selbst um seine öffentliche Darstellung zu kümmern." Da Costa Josés Chef, der Ex-PR-Manager, sei dann gefragt worden, ob er helfen könne. So kam sie ins Spiel.

Spätestens am 23. Februar 2019 sei das öffentliche Bild Rosinskis "komplett kaputt" gewesen, nachdem der halleschen Staatskapelle die schon erwähnte AfD-Zugehörigkeit unterstellt worden sei. Im März hatte da Costa José eine befristete Anstellung für zwei Monate in der Öffentlichkeitsabteilung der TOOH aufgenommen. Sie sollte sich u. a. um Social Media kümmern, das Bild der TOOH in der Öffentlichkeit analysieren und Verbesserungsvorschläge machen. Aber nach drei Tagen bat sie um Vertragsauflösung, weil Arbeitsmittel nicht funktionierten und ein Nacktfoto von ihr unter Theatermitarbeiten kursierte. Da Costa José erhob daraufhin Mobbingvorwürfe. Schon vor ihrer Anstellung, am 7. Februar 2019, hatte sie den Wikipedia-Artikel für Stefan Rosinski angelegt, und Wikipedia-Artikel über Matthias Brenner und Florian Lutz geändert. Über Stefan Rosinski sagt sie: "Wenn dann auch noch ein Geschäftsführer hinkommt, der kein wirkliches Feingefühl hat, was Menschen angeht, sondern wie ein Baggerführer vorgeht, dann zerstört er solche sensiblen Strukturen ganz vehement."

Provinzposse oder relevanter Theaterstreit?

Hallenser Bürger weisen in einem offenen Brief vom 2. April an den Aufsichtsrat der TOOH drauf hin, dass sich die Bilder mit Blick auf Rosinskis letzte drei Arbeitsstellen gleichen. Als Generaldirektor der Stiftung Oper in Berlin habe es ein "völliges Zerwürfnis mit dem Regierenden Bürgermeister" gegeben; in Rostock, wo Rosinski ebenfalls als Geschäftsführer am Volkstheater engagiert war, hätte er zwischen 2011 und 2016 ein "völliges Durcheinander bei der Neustrukturierung der Theaterszene" hinterlassen.