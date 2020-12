"Deutschlands größtes Sortiment an Gesellschaftsspielen" – immer wieder begegnet einem dieser Slogan bei Happyshops in Merseburg. Es zeigt, worauf das Unternehmen besonders stolz ist: Auf der Website spiele-offensive.de gibt es mittlerweile mehr als 6.000 verschiedene Spiele für Groß und Klein. "Wir nehmen quasi alle Spiele, die wir kriegen können und die es auf Deutsch gibt", erklärt Geschäftsführer Frank Noack.

Die Zahl der Bestellungen ist gestiegen seit Beginn der Pandemie. Insgesamt etwa um 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, schätzt Frank Noack. Bei Puzzles sei es sogar noch mehr. Und der Trend hält an: "Im Moment haben wir es quasi mit einem Weihnachtsgeschäft Plus zu tun, grob gesagt." Schön für das Unternehmen, gleichzeitig aber mehr Arbeit für die Mitarbeiter: Auf mehr Bestellungen kommen in diesem Jahr weniger Leute. "Wir haben typischerweise zur Weihnachtszeit mehrere Schichten", so Frank Noack. Früher habe man auch schichtübergreifend arbeiten können. Jetzt müssten die Schichten aber getrennt werden, um einen Corona-Ausbruch im Unternehmen zu verhindern. "Das führt aber auch dazu, dass wir halt keine Leute einstellen können, die dann zwischen diesen Schichten arbeiten." Im Moment arbeiteten die Mitarbeiter deshalb viel mit Überstunden.

Von Krise könne man in der Branche aber nicht sprechen. Probleme gibt es eher an anderer Stelle. Besonders im ersten Lockdown waren Puzzles gefragt. Das habe so weit geführt, dass die Puzzle-Hersteller weltweit nicht mehr hinterherkamen. Das Problem liege aber nicht bei den Herstellern selbst, sagt Frank Noack: "Das liegt an den Werkzeugen, die gebraucht werden, um die Puzzles herzustellen, denn die werden tatsächlich in Handarbeit zurechtgebogen. Und da gibt es halt nur drei, vier Leute, die das überhaupt können." Und die seien jetzt rund um die Uhr mit Puzzle-Stanzen beschäftigt. Auch jetzt gebe es deswegen vergleichsweise wenige Puzzles auf dem Markt.