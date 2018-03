Der britische Schriftsteller Philip Kerr ist tot. Der Rowohlt Verlag teilte am Samstag in einer Twitter-Nachricht mit: "Wir trauern um Philip Kerr. Der Autor der Bernie Gunther Reihe und vieler wunderbarer Kinder- und Jugendbücher ist im Alter von 62 Jahren verstorben." Kerrs britischer Verlag, Quercus Books, hatte zuvor ebenfalls über den Tod des Autors berichtet.



Der Schriftsteller erlangte unter anderem Bekanntheit mit seiner Krimireihe um den Detektiv Bernie Gunther, er verfasste aber auch Fantasy- und Science-Romane sowie Kinder- und Jugendliteratur. Zu seinen Werken zählen "Game over", "Das Wittgensteinprogramm", "Esau" oder "Der Coup".