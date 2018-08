Der US-amerikanische Dramatiker und Produzent Neil Simon ist tot. Das bestätigte sein Freund und ehemaliger Agent Bill Evans gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Der 91-Jährige starb am Sonntag an den Folgen einer Lungenentzündung.

Robert Redford und Jane Fonda in "Barfuß im Park" Bildrechte: IMAGO

Viele seiner Bühnenstücke wurden verfilmt - "Ein seltsames Paar" zum Beispiel 1968 mit dem Komikerduo Jack Lemmon und Walter Matthau. "Barfuß im Park" war 1967 als Liebeskomödie mit Jane Fonda und Robert Redford erfolgreich.



Anfang der 90er-Jahre erhielt Simon den Pulitzer Preis für sein Stück "Lost in Yonkers". Des Weiteren gehören einen Golden Globe und drei Tony Awards zu seinen Auszeichnungen. Seine Erfolge brachten ihm Beinamen wie "König des Broadway" und "König der Komödie" ein. In seiner Heimatstadt New York wurde 1983 ein Theater nach ihm benannt, das Neil Simon Theater.