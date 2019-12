Der US-amerikanische Komponist Jerry Herman ist tot. Er starb am Donnerstag im Alter von 88 Jahren in Miami im Bundesstaat Florida, wie seine Patentochter der "New York Times" bestätigte. Herman schrieb die Musik zu rund einem Dutzend Musicals. Als größte Erfolge gelten das mit zehn Tony-Awards ausgezeichnete "Hello Dolly!" sowie "Ein Käfig voller Narren" und "Mame". Jedes dieser Musicals wurde mehr als 1.500 Mal am New Yorker Broadway aufgeführt.

1931 in Manhattan geboren, gelang Herman bereits 1960 der Einstieg am Broadway mit der Revue "From A to Z". In seinen Musicals setzte er auf fröhliche Geschichten mit positiven Botschaften, wollte "immer eine einfache Melodie zum Mitsummen" komponieren, wie er selbst sagte.



1983 wurde "Ein Käfig voller Narren" ("La Cage aux Folles") von Harvey Fierstein und Jerry Herman uraufgeführt. Es war das erste Musical über Homosexuelle und Transvestiten. Das Lied "I am what I am" wurde zum Hit und zum Kult-Song der homosexuellen Community – auch Dank zahlreicher späterer Interpretationen, wie der von Gloria Gaynor.