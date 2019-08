Die Geschichte knüpft an ihren 2015 erschienenen Erfolgsroman "Streichquartett" an, der von Musikern handelte, die sich regelmäßig auf einem Hausboot trafen, um gemeinsam auf Geige, Bratsche und Cello zu konzertieren. Doch eine ihrer Begegnungen endete tragisch: Ein aus dem Gefängnis ausgebrochener Schwerverbrecher schlich sich an Bord, bedrohte die Virtuosen und sprengte schließlich das Wassergefährt in die Luft. Genau an diesem Punkt setzt die Fortführung des neuen Buchs ein. Anna Enquist sondiert, welche Traumatisierungen die an dem Unglück beteiligten Figuren erfahren haben. Die Ärztin Carolien etwa, die bei der Explosion einen Finger verlor, kündigt ihren Job und reist verzweifelt nach China. Der Geigenbauer Jochem igelt sich in seiner Werkstatt ein, entwickelt einen Fimmel für Alarmanlagen und imitiert Normalität. Hugo, der ein Kulturzentrum leitete, entwickelt sich zum rastlosen Weltenbummler und flüchtet sich in eine Managerlaufbahn. Die Krankenschwester Heleen bricht den Kontakt zu ihren Freunden ab und heuert in einem Fitnessstudio an. Alle haben seelisch mit dem Ereignis zu kämpfen, reden aber nur ungern über ihre Probleme.