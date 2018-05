Mit sechs schrieb Bruno Preisendörfer auf der Schiefertafel, mit zehn erlernte er den Umgang mit dem Rechenschieber. Mit dreizehn kaufte er sein erstes Kofferradio, mit fünfzehn schnitt er sein erstes Mixtape zusammen. Mit fünfunddreißig montierte er (illegal) seinen ersten Anrufbeantworter, mit neununddreißig bekam er seine erste E-Mail. Heute ist der Schriftsteller Preisendörfer einundsechzig. Er hat ein umfangreiches Werk vorzuweisen, Romane, Sachbücher, wissenschaftliche Studien, und könnte alles, was er je geschrieben hat und noch schreiben wird, auf einem USB-Stick im Münzfach seines Portemonnaies mit sich spazieren tragen.

Anhand der eigenen Biografie vollzieht Preisendörfer in seinem neuen Buch "Die Verwandlung der Dinge. Eine Zeitreise von 1950 bis morgen" die rasante Entwicklung unserer Kulturtechniken nach. Freilich hat er dabei nicht alle Dinge im Blick, denn die Zahl an Alltagsgegenständen, mit denen ein deutscher Mensch sich umgibt, geht in die Tausende.