In Dennis Gastmanns Reisereportage "Der vorletzte Samurai - ein japanisches Abenteuer" wird der japanischen Geschichte ebenso nachgespürt wie ihrer Gegenwart. Der Autor gehört zu den bekanntesten Reise-Journalisten Deutschlands und arbeitete lange als Journalist im Ausland. Seine Erlebnisse hat er schon in mehreren Büchern veröffentlicht. Zuletzt erschien von ihm "Der Atlas der unentdeckten Länder", eine Entdeckungsreise zu den letzten unbekannten Orten dieser Welt. Nun zeigt er seine Sicht auf den fernöstlichen Inselstaat Japan.

Ein japanischer Shinto-Priester Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Japan ist eine der führenden Industrienationen der Welt und gehört für Europäer noch immer zu den reizvollsten Reisezielen. Obgleich die Japaner emsige Vermarkter ihrer vielen natürlichen und künstlich angelegten Tourismus-Attraktionen sind, bleiben die meisten Bereiche des japanischen Alltags und auch grundlegende soziale Regeln dem Besucher an vielen Stellen rätselhaft.



Diese Herausforderungen meistert Gastmann. Seine Voraussetzungen sind allerdings auch andere als die eines gewöhnlichen Touristen. Er ist mit einer Japanerin verheiratet. Der Honeymoon-Trip des Ehepaares war für den Deutschen zugleich die erste Begegnung mit der Familie seiner japanischen Frau. So stürzt sich der Reiseschriftsteller Gastmann als geschulter und wacher Entdecker in die Erkundung des Landes, den Besuch etwa der Städte Tokio, Kyoto oder Hiroshima. Und er erhält bei den Familientreffen zudem einen Einblick in das Regelwerk der japanischen Gesellschaft.