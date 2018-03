Wiederentdeckt Elizabeth Taylors Geschichte einer besessenen Schriftstellerin

Elizabeth Taylor, 1912 in Reading geboren und 1975 in Penn gestorben, war selbst in Großbritannien lange Zeit eine unterschätzte Autorin. Zu sehr hielt sie sich von London und seinen Literaturzirkeln fern, zu bescheiden trat sie auf, versorgte klaglos Mann und Kinder, ohne je – um mit Virginia Woolf zu sprechen – ein "Zimmer für sich allein" zu reklamieren, und schrieb, von ihrer Familie kaum registriert, an ihren wunderbar poetischen Romanen und Erzählungen. In den USA hatte sie gewichtige Fürsprecher, darunter William Maxwell, der im von ihm verantworteten "New Yorker" eine Vielzahl von Taylors Short Stories veröffentlichte.

Elizabeth Taylor: Angel Bildrechte: Dörlemann Verlag

Elizabeth Taylor hat sich, um Angels Lebensweg zu skizzieren, an zwei exaltierten Autorinnen der Jahrhundertwende orientiert, an Marie Corelli (1855 – 1924) und Amanda McKittrick Ros (1860 – 1939). Angel wird zum Muster einer obsessiven, empathielosen Frau, die es ihrer engstirnigen Umgebung beweisen will. Sie zieht mit ihrer – darüber nicht glücklichen – Mutter in einen noblen Stadtteil, heiratet – obwohl sie im realen Leben nichts von Liebe und Sex versteht – den erfolglosen, promiskuitiven Maler Esmé, kauft als Schlussstein ihrer Biografie das inzwischen heruntergekommene Paradise House und streitet am Ende in Ermangelung schriftstellerischer Erfolge so vehement für den Vegetarismus, dass ihr Gatte heimlich der Entenjagd nachgehen muss.



Taylors Roman spiegelt eine lebenslange Verblendung. "Erfahrung" ist für die ihre Entourage ausbeutende Angel ein "Notbehelf für die Fantasie", und wenn sie "über die Natur" schreibt, erscheint ihr ein Gang "nach draußen" als sinnlos vertane Zeit. Auf bestechend klare Weise entwirft Taylor Szenen aus dem Alltag einer besessenen Schriftstellerin, die keine Vorbilder außer Shakespeare kennt und die für die Welt fast nur Verachtung übrig hat. Vor allem aber ist „Angel“ ein hoch komisches Buch, das seine unterschwellige Tragik mit grandios absurden Episoden kaschiert. Als Angel nicht mehr in der Lage ist, ihr Paradise House vor dem Verfall zu bewahren, sie Gästen notgedrungen sehr altes Apfelmus serviert und ihrem toten Mann ein scheußliches, aus Geldmangel unvollendet bleibendes Denkmal errichtet, erleben wir die Erzählerin Elizabeth Taylor "at her best". Mal wieder.