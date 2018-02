Eine Fülle sinnlicher Einzelheiten - Aale, Reiher, Schweinefüße, Blutorangen - sorgt für einen einmaligen Ton, der das pralle Leben fast auf jeder Seite mit dem Tod verknüpft, sei es durch die Erinnerung an M., sei es durch die an den Vater, der vor allem im zweiten Romanteil heraufbeschworen wird. Friedhöfe sind es wieder und wieder, die die Erzählerin anziehen. Sie besichtigt Grabsteine, schreitet Kolumbarien, die "Taubenschläge für die Seele", ab und forscht nach den Biografien von vergessenen Toten. Was verbindet diese Toten mit den Lebenden? Was haben die Hinterbliebenen - welch doppelbödiges Wort! - damit zu tun? Das ist eine der thematischen Hauptstränge dieses Buches, und dass der Titel "Hain" sofort Assoziationen an das homophone "(Freund) Hein" weckt, ist selbstverständlich kein Zufall.

Auch die Gegend um Comacchio im Po-Delta an der Adria spielt eine Rolle in "Hain" Bildrechte: IMAGO

Zu tun hat das vor allem mit Esther Kinskys ambitionierter Sprache, die kein Risiko scheut. Die in der gegenwärtigen Literatur so verbreitete Scheu vor aussagekräftigen, nicht bloß schmückenden Adjektiven teilt Kinsky in keiner Weise. Sie reichert ihre Prosa mit einem Füllhorn klangvoller Beiwörter an.



Diese manchmal ausufernde Lust am Epitheton würde man kaum einem anderen Autor durchgehen lassen; bei Esther Kinsky stellt sich diese Frage schlichtweg nicht. Mit traumwandlerischer Sicherheit schafft sie Landschaftsgemälde, deren Metaphern, Farben und Bilder nur selten manieriert wirken. Und so liegt über diesen oft grauen, zersiedelten Gegenden (Ober-)Italiens insgeheim jener ins Transzendente weisende Lapislazuli-Ton, von dem der (kunst)historisch bewanderte Vater der Erzählerin so zu schwärmen wusste.