Es ist ja kein Geheimnis, dass die Achtziger nicht nur aus Schulterpolstern, Miami Vice, Vokuhilas und Nato-Doppelbeschluss bestanden. Sie waren vor allem – je nach Geburtsjahr – Post-Punk, Avantgarde, Subkultur, Untergrund-Konzerte und Independent-Kultur. Ein Buch im Format einer Schallplatte erinnert jetzt mit Fotos, Essays und Musik-CD an diese Zeit. Der Buchtitel "Geschichte wird gemacht" entstammt einer Textzeile der Fehlfarben-Hymne "Ein Jahr (Es geht voran)". Enthalten ist er auf ihrem Album "Monarchie und Alltag" – bis heute eines der wichtigsten deutschen Alben überhaupt.

Kulturrevolution

Der Autor des Buches, Ar/Gee Gleim, der eigentlich Richard Gleim heißt, war so etwas wie der Chronist des Punk und Post-Punk in Deutschland, speziell im Raum Düsseldorf. Das dortige Epizentrum für deutsche und später auch internationale Punkbands war der Ratinger Hof. Hier traf sich alles, was in der Szene eine Rolle spielen wollte und sollte: Neben Fehlfarben waren das Die Krupps, Die Ärzte, Einstürzende Neubauten, DAF, Mittagspause, KFC, ZK und S.Y.P.H. Schon die Namen der Bands markierten einen Aufbruch: raus aus der anglo-amerikanischen dominierten Rockmusik, hin zu einem Idiom in eigener Sprache und Mode. Natürlich waren diese den Vorbildern, vor allem aus Großbritannien, nachempfunden. Und doch hatten wir es mit einer ganz eigenen Kulturrevolution zu tun. Einstürzende Neubauten 1982 auf der Documenta 7 Bildrechte: imago/Future Image

Blutjung und hochkreativ

Den zahlreichen Fotos von Gleim liegt auch eine CD mit sieben wichtigen Stücken aus dieser Zeit bei, darauf unter anderem Die Ärzte mit "Anneliese Schmidt". Die Band ist auf Gleims Fotos noch mit dem ersten Bassisten Hans "Sahni" Runge zu sehen – echte Dokumente. Überhaupt fällt sofort auf, wie jung die Protagonisten sind. Der jüngste ist wahrscheinlich Andreas Dorau aus Hamburg, Jahrgang 1964, der mit "Fred vom Jupiter" schon als Teenager 1981 einen Zufallshit hatte. Die Ärzte im November 1985, mit Bela B., Farin Urlaub und Sahnie (vlnr.) Bildrechte: imago/teutopress

Auch der Herausgeber des Buches, Xaõ Seffcheque, ist mit seiner Band Family 5 auf der CD enthalten. Die deutschen Vorreiter des Soul-Punk hatte Seffcheque mit Peter Hein von den Fehlfarben gegründet.

Fotoschatz

Cover des Buches "Geschichte wird gemacht" Bildrechte: Heyne Hardcore Neben den genannten gibt es auch Fotos von Fans der Szene sowie von wichtigen Supportern, darunter der Düsseldorfer Werber Michael Schirner, der blutjunge Diedrich Diederichsen, Rockpalast-Spiritus-Rector Peter Rüchel. Und dann gibt es noch Gesichter, die viele – zu Unrecht – längst vergessen haben: allen voran der wunderbare, viel zu früh verstorbene Tom Mega, der damals mit seiner Band Me & The Heat erste Meriten sammelte, später ein paar großartige, aber wenig beachtete Soloalben produzierte.



Das Auffälligste an Gleims Fotos ist, dass man sieht, das Gleim dazugehörte, weder er noch die Modelle hatten Berührungsängste. Diese Fotos sind echt, echter als das Meiste, was aus dieser Zeit überliefert ist.

Revolutionärer Kultur-Underground

Hin und wieder erinnert sich Gleim in den Buchtexten selbst an die Vergangenheit, andere Texte stammen von wichtigen Figuren dieser Szene, wie zum Beispiel von Jochen Rausch, der heute erfolgreicher Autor und Radiomann ist. Rauschs "Der Augenblick der Unschuld" ist auch einer der zentralen Texte des Bandes. So schreibt er "Eine federnde Zeit, der Staat verunsichert in der Post-RAF-Starre, Strauß 1980 als Kanzlerkandidat im Wuppertaler Stadion von Tausenden durchgehend ausgepfiffen. Alle fühlten sich irgendwie revolutionär, auch die ohne Kontakt zur Arbeiterklasse. Wir hatten den Übungsraum hinter einer Autowerkstatt, die Monteure stopften sich Watte in die Ohren, wenn wir apokalyptische oder neoromantische Texte ins Mikro bellten. Kohl und Nena und Aids kamen ja erst noch." Inga Humpe (2raumwohnung) 1981 bei einem Auftritt mit ihrer damaligen Band "Neonbabies" Bildrechte: imago/Future Image

Auffällig viele Frauen

Auffällig ist noch, wie viele Frauen zu dieser Szene gehörten: Wir sehen Inga Humpe, Laura Logic, Annette Benjamin von Hans-A-Plast, Julie Jigsaw oder Östro 430 – die auch auf dem Sampler zu finden sind. Daneben finden sich noch Fotos von den ersten internationalen Gästen: Mark E. Smith von The Fall, David Thomas von Pere Ubu und der Übervater des deutschen Punk: Johnny Thunders.

Dieses Buch ist die wichtigste Ergänzung zu Jürgen Teipels 'Verschwende deine Jugend'. Geschichte wird gemacht! – Schon damals mehr als nur ein Slogan. Stefan Maelck, MDR KULTUR-Musikexperte