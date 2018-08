Buchcover Bildrechte: Mitteldeutscher Verlag

29 Frauen kommen in "He, du Glückliche" zu Wort. Anfangs wilderten Jackwerth und Stenzel dafür in ihrem Freundes- und Verwandtenkreis. Doch schon bald wurde die Sache zu einem Selbstläufer. Drei Generationen nahmen an ihrem Küchentisch Platz. 19 ist die jüngste, 80 die älteste. Sie alle verbindet dabei ihre Herkunft aus der DDR: "Das schwang natürlich immer mit: Egal, wie alt die Interviewpartnerinnen waren: Damals war das so und heute ist es so, und wie war die Zeit dazwischen, die Zeit des Mauerfalls."



So stellt das Buch auch eine Korrespondenz zu Maxie Wanders Reportagen her. Mögen sich die Lebensumstände seitdem grundlegend gewandelt haben, doch haben die 40 vergangenen Jahre auch in den Köpfen und Herzen der Frauen etwas verändert? Wird anders geliebt, anders geträumt und gefürchtet? Das Buch "He, du Glückliche" bietet auf solche Fragen - natürlich - keine eindeutigen Antworten. Vielmehr klingen im vielstimmigen Chor immer wieder bestimmte Motive an.