Dieses Krisenhafte wird immer wieder als eine Entwicklungschance beschrieben. Alle die Probleme und Fragestellungen, die in Corona akut geworden sind, die waren vorher schon da: Corona ist ein Brennglas oder ein Katalysator für transformatorische Prozesse. Deswegen sind diese Gespräche nicht nur tagesaktuell, auch wenn sie immer einen Bezug zu einem konkreten Datum haben, das hat sich auch eher zufällig ergeben. Mit Hartmut Rosa war ich gedanklich an Ostern spazieren – eben ein Osterspaziergang. Am Tag der Arbeit habe ich mit Thomas Oberender über die Idee vom bedingungslosen Grundeinkommen gesprochen, was natürlich viel zu tun hat mit Arbeit und Entlohnung. Sie merken aber schon an diesen beiden Beispielen, dass alle Fragestellungen, die dort verhandelt wurden, sich auf den Lockdown einerseits und andererseits auf den Tag, an dem wir uns unterhalten haben, beziehen. Es sind aber alles Themen und Fragestellungen, die weit über diese Zeit hinausragen, auch wenn das Buch kurz vor dem zweiten Lockdown wie ein Déjà-vu erscheint. Im Endeffekt gilt es aber gerade im Moment der größten Krise, diesen Schritt zur Seite, nach vorne oder nach hinten zu machen, innezuhalten und zu überlegen, worauf kommt es jetzt wirklich an.

