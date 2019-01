Jon ist ein Fabulierer. Im Job als Regierungsbeamter arbeitet er verharmlosende Pressemitteilungen aus. Und im Privaten schreibt er Liebe aus dem Nichts herbei, denn er schreibt als Auftragsdichter Liebesbriefe an Frauen. Fake News und Fake Love machen ihn aus – bis er mit Meg auf eine Frau und Ex-Alkoholikerin trifft, die ausgerechnet in ihm für sich eine Wahrheit sucht, Gewissheit, Halt. Sie war mal Buchhalterin, arbeitet nun in einem Tierasyl und ist argwöhnisch dem Leben und ihren Mitmenschen gegenüber. So heißt es im Buch: "Meg wollte nicht, dass ihr Zärtlichkeit widerfuhr, denn Zärtlichkeit führt zu Zartheit und schwächt die Verteidigungskraft." Sie streichelt lieber Hunde, so wie den weichen Spaniel Hector. "Sie machte weiter und übte Formen und Absichten der Zärtlichkeit."

Mit Jon trifft Meg allerdings einen Mann, dem sie doch wieder nahe sein will. Man verabredet sich, und einen ganzen Roman lang versuchen Meg und Jon sich zu finden. Die beiden versehrten Hauptfiguren taumeln durch einen Londoner Tag – sie zaudern, zögern, sind Zufällen unterworfen, auch nachdem sie sich schließlich finden. All das wird im Laufe einer Erdumdrehung erzählt, dem Konzept eines Sonnenumlaufes nach, so wie man es aus dem klassischen Drama oder James Joyces "Ulysses" kennt.

Banal, absurd und hochaktuell