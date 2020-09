Die Protagonistin in Deniz Ohdes "Streulicht" ist schüchtern. Auch wenn sie die Mathelösung weiß, meldet sie sich nicht. Lauter und schneller, verlangt ihr Lehrer auf dem Gymnasium, sonst werde es nichts mit ihr. Sie gewöhnt sich eine versteinerte Miene an und hofft, dass man sie so übersieht. Von den Eltern kommt keine Ermutigung, sondern eher stummes Achselzucken, als sie anhaltende Bauchschmerzen hat und die Zeugnisse schlechter werden. Dann folgt Befremden, als sie trotzdem lernen will und schließlich auf der Abendschule weitermacht – unterste Schublade, wie eine Mitschülerin sarkastisch feststellt.