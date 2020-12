So langsam sollte jeder deutsche Autor einen Dorfroman vorgelegt haben: Dörte Hansen, Juli Zeh und Andreas Maier haben jeweils Romane geschrieben, die abseits der großen Städte im Alten Land, in Brandenburg oder in der Wetterau spielen. Wenn Christoph Peters seinen neuen Roman schlicht "Dorfroman" nennt, weiß der Leser also ziemlich genau, was auf ihn zukommt. Bei Peters dreht sich alles um ein Dorf am Niederrhein, das schon in den 1970er-Jahren einer ungewissen Zukunft entgegenblickt. Die Höfe müssen wachsen, um zu überleben. Und Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft sind rar. Die Rettung könnte ein Atomkraftwerk sein, ein so genannter "schneller Brüter", der das beschauliche Dorf sogar ins Fernsehen bringt.

Auszug aus "Dorfroman" "Auch wenn wir schon gewusst haben, dass Hülkendonck im Fernsehen sein würde, staunen meine Eltern jetzt doch und sagen bei jedem Gebäude, das auf dem Bildschirm erscheint, wem es gehört und wer dort wohnt. Ein Professor tritt ins Bild und erklärt: Brutreaktoren sind ein wichtiger Schritt hin zu einer langfristigen und preisgünstigen Stromversorgung. Mithilfe der Brutreaktoren kann die Energieversorgung aus den vorhandenen Uranvorkommen vervielfacht werden […]. Danach spricht ein Minister und sagt, dass der Standort Calcar in jeder Hinsicht ideal für das Projekt ist und dass es keinen vernünftigen Grund gibt, an der Sicherheit der Anlage zu zweifeln."

Der Autor Christoph Peters stammt aus Kalkar am Niederrhein. Bildrechte: imago images / teutopress

Blick von Hülkendonck auf die Welt

Zweifel gibt es sehr wohl im Dorf, in dem nicht nur über die Atomkraft gestritten wird, sondern über die Parteizugehörigkeit, den Glauben sowie über Anstand und Moral. In dieser Hinsicht ist Christoph Peters ein Dorfroman im besten Sinne gelungen. Er blickt von Hülkendonck aus auf die große Welt – und zeigt das Dorf als Spiegelbild der alten Bundesrepublik. Dabei werden die Konflikte, die die Dorfbewohner voneinander trennen, auch in der Familie ausgetragen, die im Zentrum des Romans steht.

Auszug aus "Dorfroman" "Je nachdem in welcher Stimmung er war, fing er Abend für Abend wieder von vorne an, mit mir über irgendetwas zu diskutieren, Haarlänge, Sitte und Anstand, christliche Werte, Atomkraft, Kapitalismus – jede Nachrichtensendung bot ein Dutzend Anlässe. Manchmal nahm er es aber auch einfach hin, dass wir verschiedene Meinungen hatten, dass sich die Zeiten änderten, erinnerte sich, dass 'die Jugend' ihre eigenen Wege ging, wie sie selbst damals gewesen waren, dass sie Zigaretten aus Gebetbuchpapier gedreht hatten, sich von den Rheinschiffen flussabwärts hatten ziehen lassen, obwohl es lebensgefährlich war, mit Mädchen in Melkställen gelegen hatten."

Die Konflikte, die der Roman aufzeigt, sind erstaunlich aktuell, vor allem wenn es um die Zerstörung der Umwelt geht. Der Erzähler des Romans will als Jugendlicher Tierforscher werden und zieht mit einem Netz über die Wiesen, um Schmetterlinge zu fangen. Dabei stößt er auf eine Gruppe Atomkraftgegner, die ihm sein Hobby übelnehmen. Schließlich fängt und tötet er die Tiere dafür. Als er sich in eine der Aktivistinnen verliebt, muss er allerdings feststellen, dass diese schon damals am Zustand der Welt verzweifelt.

Auszug aus "Dorfroman" "Sie sank wieder in sich zusammen: Das ist genau, was ich meine: Es bringt nichts. Ganz egal, was wir anleiern. Weil es zu spät ist. Einfach zu spät. Wir haben alles kaputtgemacht. Nicht nur unsere Eltern und die kapitalistischen Bonzen. Wir alle. Du und ich genauso. Wir kommen da nicht mehr raus. Wenn wir die Gesellschaft ökologisch umbauen, gehen erst mal tausend Firmen pleite, die Leute verlieren ihre Arbeit und wählen irgendwelche Nazis. Und selbst wir hier verrennen uns immer nur in schwachsinnigen Diskussionen."

Gefühl des Nachhausekommens

Bei allen Gegenwartsbezügen ist Christoph Peters ein melancholischer und wunderbarer Roman darüber gelungen, wie sich ein Ort in uns einschreibt. Denn auch wenn sich die Zukunftshoffnungen des Dorfes nicht erfüllen und die Liebesgeschichte im Unglück endet, liegt für seinen Erzähler ein Frieden, ein Nachhausekommen in der Luft, wenn er in seine Heimat zurückkehrt. Der Dorfroman, das macht Peters auf eindrucksvolle Weise deutlich, ist noch lange nicht auserzählt.