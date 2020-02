Nach der Bombardierung vor 75 Jahren steht die gesamte Altstadt in einem wütenden, alles verzehrenden Feuersturm. Circa 25.000 Menschen sterben. Gebäudebrocken und Kirchenfiguren sind das, was übrig bleibt. Ein Friedhof der Steine – und doch auch nicht: Denn die Splitter werden nach und nach in die Stadt wieder eingefügt. Die Bombardierung im Februar 45 ist eines der prägendsten Ereignisse in der Geschichte der Stadt.

Augenzeugenberichte genau analysiert

Der britische Journalist McKay Sinclair Bildrechte: Liam Bergin Der Londoner Journalist Sinclair McKay hat für sein Buch über diese Nacht zahllose Augenzeugenberichte studiert – auch die der englischen Piloten der Royal Airforce, die in 796 Lancaster Bombern in jene Dresdner Nacht flogen – und den Angriff filmten. Der Buchautor sagt: "In den Tagebüchern findet sich ein Bericht von dem Bombenschützen Miles Tripp, der auf die Stadt herunterblickte. Anders, als in den Filmaufnahmen zu sehen, beschrieb er ein knallbuntes Leuchten, ein gigantisches Netz aus schimmerndem Gold, ein Gold aus Flammen, das immer höher wuchs. Viele beschrieben, dass sie regelrecht gebannt waren von dem Gewimmel und dem Grauen dieses Spektakels. Zugleich kann man sich aber auch vorstellen, dass aus dieser gewaltigen Höhe Einzelschicksale nicht wahrnehmbar waren."

Eine düstere Geschichte auf vielen Ebenen

McKay macht nun aber genau das: Akribisch erzählt er die Einzelschicksale von so vielen Beteiligten, wie nur möglich – von Bombardierten und auch Piloten: "Ich wollte herausfinden, wer diese Piloten waren. In diese Finsternis hineinzufliegen, Nacht für Nacht, wieder und wieder, mit dem Wissen, dass sie in jedem Augenblick abgeschossen werden und ihre brennenden Körper in die kilometertiefe Dunkelheit fallen können? Es ist eine düstere Geschichte auf so vielen Ebenen. Und doch wollte ich die Lichter darin finden. Ebenso wie in Dresden: Inmitten dieser flammenden Hölle gab es Momente der Güte, der Hilfsbereitschaft, die so viel mehr und anderes über den menschlichen Geist erzählen."

Inmitten dieser flammenden Hölle gab es Momente der Güte, der Hilfsbereitschaft, die so viel mehr und anderes über den menschlichen Geist erzählen. Sinclair McKay, Buchautor

Dresden nach dem Luftangriff vom 13. Februar 1945 Bildrechte: IMAGO

Bevor er die Arbeit an dem Buch begonnen habe, so McKay, sei sein Wissen über Dresden – wie für die meisten Menschen in England – eigentlich nur mit einer weltberühmten Fotografie verbunden gewesen: "Der Blick einer Statue über die völlig zertrümmerte Stadt. Die Bombardierung von Dresden ist ein Sinnbild, ein Symbol für den Horror des totalen Krieges. Und sie ist ein Thema, das bis heute die englische Gesellschaft verfolgt – von Anfang an – seit 1945."

Dresden zwischen Semperoper und Semper-Synagoge

Dresden vor der Bombardierung im Jahr 1945 Bildrechte: imago images / Arkivi Dresden galt als eine weltoffene und lebendige Kulturstadt, herrlich gelegen, mit all seinen prunkvollen Gebäuden. Eine Stadt für Tourismus, Kunst und Wissenschaft. Zugleich war es aber auch eine Stadt geworden, in der mit Gauleiter Martin Mutschmann einer der brutalsten Nazis herrschte und in der bis 1938 nicht nur eine Semperoper, sondern auch eine Semper-Synagoge stand, die abgefackelt und abgerissen wurde. Der Oberbefehlshaber der britischen Luftwaffe, Sir Arthur Harris – ohnehin kein großer Freund der deutschen Kultur – wollte den Krieg mit diesen Deutschen so schnell wie möglich gewinnen.