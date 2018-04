Einen kühlen distanzierten Beobachter der eigenen Theaterstücke, den wünschte sich Bertolt Brecht einst, und wollte dies mit Nikotin befeuert wissen. Rauchen sollte man während der Inszenierungen, ein Rauchtheater war das, was er installiert haben wollte (es hat, wir wissen es, nicht geklappt, eine Zigarette wird im Publikumsraum heute erst dann angezündet, wenn nach der Premierenfeier alle ihren Kopf verloren haben). Stellen wir uns nun einen Dichter als Raucher vor, was nicht schwer ist, denn auf seinen aktuellen Autorenfotos sieht man Peter Stamm mit Zigarette zwischen den Fingern, eine altmodische Geste, die ihm bereits entrüstete Zuschriften eingebracht hat. Weshalb er auf Lesungen auch mal scherzhaft sagt: Rauchen Sie nicht, es ist ungesund.

Beobachten aus der Distanz

Dieser nikotisierte und somit nach Brecht idealtypische Beobachter Peter Stamm hat einen Roman geschrieben, in dem das Beobachten aus der Distanz zentrales Thema ist. Und der zudem eine gut beobachtende Leserin braucht - denn allein die Personage ist ungemein verzwickt arrangiert.

Peter Stamm: "Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt" Bildrechte: S. Fischer Verlag Zeitensprünge, Wiederholungen, sie geben die Architektur dieses Buches vor, dessen Inhalt wie folgt geht: Ein gut 50-jähriger Mann (Christoph) begegnet seinem 20 Jahre jüngeren Ich (Chris) nebst dem jüngeren Ich (Lena) seiner ehemaligen Freundin (Magdalena) - und wird Beobachter der sich wiederholenden Liebesgeschichte. Er bleibt nicht zurückhaltender Voyeur, sondern beginnt sich einzumischen, verabredet sich mit der jungen Schauspielerin Lena, um ihr von sich und seiner gescheiterten Beziehung zu Magdalena zu erzählen. Flieht zwar vor seinem jüngeren Alter Ego Chris nach Barcelona, wird aber doch eingeholt und beginnt auch mit ihm zu sprechen.



Es wird nicht klar, was der Held Christoph mit seinen Versuchen, dem jungen Paar seine Zukunft vorherzusagen, bezwecken möchte. Will er warnen? Will er stören? Eine mysteriöse Macht auskosten? Oder sich selbst klar werden darüber, weshalb und was er mit Magdalena verloren hat? Vermutlich all dies in Melange. Selbst das klarste Wasser wird mit dem abnehmenden Licht der Tiefe diffus, irgendwann wird der Grund nicht mehr erkennbar.

Leben in Geschichten

Es ist beinahe egal, was Christoph antreibt, denn es führt zu dahinter liegenden Fragen: Wie steht es um die Individualität jeder Liebesbeziehung? Was wäre, wenn jede Weiche bereits gestellt ist? Konstruiere ich mein Leben im Rückblick als Geschichte - und kann ich diese Geschichte überhaupt in die Zukunft projizieren?



Es ist bezeichnend, dass in dem Moment, in dem sich Christoph und Chris begegnen, der Ältere sich im Jüngeren erkennt, der Jüngere aber den Älteren nicht wahrnehmen kann. Übrigens: Eine Begegnung in einer schwarz-romantischen Nacht im Eingang eines spukigen Hotels, nicht der einzige zwinkernde Verweis auf die literarische Tradition des Doppelgängermotivs von E.T.A. Hoffmann bis Dostojewski.

Erinnerung an Stamms Roman "Agnes"

Vor allem möchte der Protagonist Christoph das Verhältnis zwischen Leben und Literatur ausloten, denn er ist Schriftsteller, der einst ein Buch über seine Liebe zu Magdalena geschrieben hat. Und genau hier kommt - Beobachter des Dichters Peter Stamm haben längst aufgehorcht - eine weitere Komponente der Wiedergängerei hinzu. Vor genau zwanzig Jahren erschien Stamms Erfolgsroman "Agnes", der mittlerweile sogar Schullektüre in Baden-Württemberg ist, und dort Oberstufenschüler damit vertraut macht, wie ein Schriftsteller sein Thema aus dem Alltag einer Liebesbeziehung generiert.