Dieses Mal verschwindet nicht nur ein Dorf, sondern der gesamte Planet ist in seiner Existenz bedroht. Das merkt man als Leser an sehr konkreten Details: Im Garten wächst kaum noch Obst, Mehl ist kaum noch aufzutreiben und Benzin praktisch unbezahlbar. Man merkt es aber auch an der Stimmung: einem Vortäuschen von Normalität wider besseren Wissens, eine Ausbildung oder ein Studium zu beginnen erscheint angesichts der unsicheren Zukunft als Wagnis – von der Gründung einer Familie ganz zu schweigen. Der deutlichste Hinweis, dass die Erde nicht mehr retten ist, den gibt der Werdegang der Hauptfigur. Irma wird mit 16 Jahren in einer Art Reality Show ausgewählt, um einen neuen Planeten zu besiedeln. Über zehn Jahre bereitet sie sich auf die Mission vor und wird von Kamerateams begleitet und die Zuschauer bangen um Irma genauso wie ihre Familie und ihre Freunde.