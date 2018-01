In seinem aktuellen Buch "Erwachsenensprache. Über ihr Verschwinden aus Politik und Kultur" sieht der Philosoph Robert Pfaller den öffentlichen Raum bedroht. Er ist gefährdet gerade durch das, was einmal als großer emanzipatorischer Fortschritt galt: die Diversitäts- beziehungsweise Identitätspolitik. Da ist die "Political Correctness", die Fixierung auf religiöse Empfindlichkeiten und auf Genderdebatten. Pfaller nennt es "postmoderne Pseudopolitiken" oder "größtes Pathos für kleinstes Pipifax".

Oder ist irgendeinem Menschen gedient mit diesen endlosen Debatten an den Universitäten um die richtigen Schreibweisen: Erst kam das Binnen-I, dann fühlten sich die Transgender übergangen und man einigte sich auf den "Unterstrich", aber weil der am unteren Schriftrand sitzt, wurde das als abwertend empfunden, und jetzt hat man das Sternchen, doch da wird dann immer noch um die richtige Zahl der Zacken gestritten. Pfaller empfindet das, angesichts des realen Elends auf der Welt, als obszön. Es scheint ihm da allemal sinnvoller, die Forderung "gleicher Lohn für gleiche Arbeit" durchzusetzen. Wobei er gar nicht gegen Frauen- und Schwulenrechte argumentiert. Nur eben: Erst soziale Gleichheit, dann der ganze Rest.



Eine naheliegende Frage ist, ob das eine das andere denn ausschließt. Kann man nicht für die Homoehe sein und für den Mindestlohn kämpfen? Gegen Rassismus und gegen Kriegseinsätze? Oder für eine nichtdiskriminierende Sprache und gleichzeitig auch für das Verbot von Waffenexporten?



Das Problem ist dabei, dass eben genau das ein Problem wird - wenn also durch das Beharren auf den kleinsten Empfindsamkeiten keine Verständigung mehr möglich ist. Keine Solidarität. Wenn also durch Radikalfeminismus, Gesundheitsvergötzung, Identitätspolitik und Sprachregelungsdebatten das Formulieren gemeinsamer Interessen utopisch wird.