Es heißt, dass viele große Autoren stets nur an einem einzigen Buch geschrieben haben. Bei dem in Wien geborenen und in Berlin lebenden Robert Seethaler wird immer deutlicher, dass ihn vor allem eine Frage beschäftigt: Was ist die Essenz eines Lebens?

In seinem vorherigen Bestsellerroman "Ein ganzes Leben" hat er davon erzählt, was einem einfachen Mann im Lauf seines Daseins widerfahren ist. Jetzt verknüpft er 30 Erinnerungsstücke ganz unterschiedlicher Menschen miteinander. Sie alle blicken auf ihr Leben zurück und erzählen aus der Ich-Perspektive von der Liebe und der Einsamkeit, den Hoffnungen und dem Scheitern. Das Besondere: Seethalers Protagonisten sind bereits tot. Sie sprechen allesamt aus dem Grab. Seethaler interessiert, woran sie sich erinnern.

Lebensansichten

Die Toten reden zu lassen, ist ein Kunstgriff, der es dem Autor erlaubt, unverstellt vom Wichtigsten im Leben, aber auch vom Ende, dem Sterben zu erzählen. Das Jenseits interessiert ihn nicht. Diese Lebenserinnerungen sind deshalb frei von jeglicher Phantastik. Die Protagonisten versuchen vielmehr zu fassen, was für sie grundlegend war. Mal geschieht das zurückhaltender mal offensiver, reuevoll oder zufrieden. Jeder dieser Toten spricht mit einer eigenen Stimme. Ein Autohändler, ein Bürgermeister, eine Lehrerin und ein Pfarrer sind zu vernehmen, ein Kind ebenso wie eine 105-Jährige. Sie bilden das bunte Ensemble eines fiktiven Ortes, der Paulstadt heißt.

Robert Seethaler Bildrechte: dpa Zu der Kleinstadtgemeinschaft gehört auch ein Obsthändler. Navid Al-Bakri, der im Alter von 19 Jahren zusammen mit seinen Eltern nach Paulstadt gekommen ist, ist einer der wenigen, die vollkommen zufrieden wirken mit ihrem Leben. Er sagt einen dieser Sätze im Buch, die man sich anstreicht, und über den sich noch lange nachsinnen lässt: "Ich war vernünftig genug, mir meine Träume nicht zu erfüllen."



Ein anderer Mann gibt seinem Sohn ein paar Ratschläge mit auf den Weg: Er solle sich keine Mühe machen, die richtige Frau zu finden, weil es sie nicht gäbe. Man könne nicht mehr tun, als in der Falschen möglichst viel Richtiges zu finden. Wenig später erzählt er dann aber doch von der richtigen Frau, die für ihn wunderbarerweise eine ist, die mit einem Apfel eine Taube von der Dachrinne holen kann. Länger als 10 bis 12 Seiten ist keine dieser Erzählungen, manchmal genügen ein paar Sätze, oder es bleibt gar nur ein Wort.

Skizzen, die Denkraum ermöglichen

Robert Seethaler: "Das Feld", erschienen bei Hanser Berlin Bildrechte: Hanser Berlin Seethaler lässt die einzelnen Ich-Erzählungen nicht lose nebeneinander stehen, sondern fügt sie kunstvoll zu einem Roman, dem Panorama einer Stadtgesellschaft. Einige Erinnerungen antworten dabei unmittelbar auf vorangegangene. Aber häufiger sind die Bezüge dezenter.



Einzelne Menschen tauchen immer wieder auch in den Erzählungen der anderen auf: der Autohändler, der verrückte Pfarrer, der eigentümliche Stadtgärtner. Eine traurige, gebrochene Frau ist ebenfalls häufig am Rande präsent, selbst hat sie jedoch keine Stimme.



Stattdessen lesen wir die Geschichte eines Jungen, der ins Wasser geht, der denselben Familiennamen trägt. Mehr erzählt Robert Seethaler nicht, er schreibt immer nur das Nötige und gibt so dem Nachdenken des Lesers Raum. Die mögliche Geschichte der Frau - vermutlich der Mutter des Jungen - entsteht so vielleicht im Nachgang zur Lektüre im Kopf des Lesers.

Vielfalt des Sterbens

Wie vom Leben so wird auch vom Sterben sehr unterschiedlich erzählt. Ein alter Mann spricht davon, dass etwas in ihm zerbröckelt, eine Frau sagt, dass es darum geht, am Ende die Lücke zu finden.



Am längsten und intensivsten begleitet Robert Seethaler das Sterben eines jungen Mannes. Zusammen mit seinem Freund und dem Mädchen, in das sie beide verliebt sind, verunglückt er mit dem Auto. Während die beiden anderen glimpflich davonkommen, schleppt sich der Erzähler schwerverletzt vom Auto weg auf ein Feld. Er ist grenzenlos müde und will mit den Lebenden nichts mehr zu tun haben - nicht mit den Freunden, nicht mit den Ärzten. Nur ein anderes sterbendes Wesen gesellt sich zu ihm, es ist das Tier, das sie angefahren haben.

So wie Robert Seethaler, dezent und anrührend zugleich, schreibt wohl kein anderer unter den deutschsprachigen Gegenwartsautoren. Holger Heimann, MDR KULTUR-Kritiker

Der gebürtige Österreicher Seethaler kümmert sich nicht um Moden und will nicht aktuell sein. Es gibt zwar einige Marker, wie einen Autosalon und ein modernes Freizeitzentrum, durch die sein Buch im 20. Jahrhundert verortet werden kann. Aber davon abgesehen, könnten diese Erinnerungen auch zu einer weiter zurückliegenden Epoche gehören. Das spricht nicht gegen das Buch. Denn wovon in "Das Feld" erzählt wird, das besitzt zeitlose Gültigkeit.