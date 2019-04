Sachbuch: "Schneisen der Zeitgeschichte" Wie politisch war Schriftsteller Erich Loest?

Als der todkranke Erich Loest sich 2013 in Leipzig das Leben nahm, ging ein Künstlerdasein zu Ende, das schwerlich an Dramatik zu überbieten ist: Der Autor kämpfte als Soldat im Zweiten Weltkrieg, wurde vom SED-Regime für sieben Jahre ins Zuchthaus Bautzen gesperrt und verließ schließlich wegen Stasi-Schikanen die DDR in Richtung Bundesrepublik. Nach dem Mauerfall kehrte er in seine alte Heimat zurück und feierte mit Romanen wie "Nikolaikirche" und "Reichsgericht" große Erfolge. Autorin Regine Möbius hat ihrem Weggefährten jetzt in "Schneisen der Zeitgeschichte" als politischen Menschen porträtiert.

von Ulf Heise, MDR KULTUR-Literaturkritiker