Kerze nimmt ihren Auftrag ernst. Was sie anpackt, bringt sie mit Hingabe zu Ende, und was sie verspricht, das hält sie auch. Und so durchstreift sie das Dorf, Haus für Haus, auf der Suche nach Power. Dann dehnt sie ihre Suche auf den Wald aus. Nach und nach schließen sich ihr mehr Kinder an. Wie Profiler versuchen sie sich in den Hund einzufühlen, mit bizarren Konsequenzen:

Textauszug, Seite 86: Auf dem Feld unternehmen sie erste Versuche auf allen Vieren, und Pauli, der bei den letzten Schulmeisterschaften den zweiten Platz über tausend Meter gemacht hat, treibt das Rudel voran. Beim Karottenacker fordert Kerze sie auf, sich die Taschen zu füllen, dann fegen sie weiter bis zur Schlucht hinterm Weiher. Das Echo vervielfacht Kerzes Bellen und die Kinder schließen sich ihr an. Die Stimmen und ihr Widerhall füllen die Luft mit Spannung, und Kerze, berauscht von allem, stellt sich an den äußersten Rand der Schlucht und ruft Powers Namen.

Textauszug, Seite 118: Die Hitschke ist jetzt geächtet. Sie und ihr verdammter Hund sind ja schuld an allem. Und deshalb hat auch in einer Nacht- und Nebelaktion der Hubersohn ein "Hitschke raus" an ihre Hauswand gesprüht, was dazu geführt hat, dass sich seit einer Woche eine täglich wachsende Zahl von Leuten, vorneweg die Podoschniks, vor ihrem Zaun versammelt und mit erhobenen Fäusten "Hitschke raus" skandiert. Die hat seitdem tagsüber das Haus nicht mehr verlassen, hat die Vorhänge zugezogen und sich im Wohnzimmer verschanzt, die alte Flinte von Karl in den Händen, obwohl sie nie gelernt hat, damit zu schießen. Einen von denen wird sie schon treffen, denkt sie sich.

"Power" ist eine bittere Parabel über eine Gesellschaft, die ihre Kinder nicht ernstnimmt. Dass die Geschichte in einem brüllheißen Dürresommer spielt weckt Assoziationen an Bewegungen wie Fridays for Future. Und Kerze mit ihrer spröden Aura, der unbändigen Willenskraft und dem Ziel vor Augen, das sie immer wieder in den Fokus rückt, erinnert an eine gewisse Klimaaktivistin. Während Kerze also versucht, mit den anderen Kindern den Hund zu finden, reißen im Dorf tiefen Gräben auf.