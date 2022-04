Kommentar Was Buchenwald mit dem Krieg in der Ukraine zu tun hat

Vor 77 Jahren befreiten Truppen der Alliierten die Konzentrationslager Buchenwald bei Weimar und Mittelbau-Dora bei Nordhausen. Mit Veranstaltungen wird an die Befreiung erinnert. In diesen Tagen denkt Jens-Christian Wagner, Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, auch an die KZ-Überlebenden in der Ukraine, die unter dem Angriff Russlands leiden. Dass Putin den Krieg mit dem Kampf gegen die Nazis begründet, wirke fast zynisch. Und Wagner warnt davor, historische Vergleiche zum Holocaust zu ziehen. Ein Kommentar.