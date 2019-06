Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels hat gegen die Deutsche Post AG beim Bundeskartellamt Beschwerde eingelegt. Mit den vorgesehenen Preiserhöhungen zum 1. Juli missbrauche das Unternehmen seine marktbeherrschende Stellung beim Buchversand, erklärte der Börsenverein am Montag in Frankfurt am Main.



Außerdem diskriminiere der Versanddienstleister Buchhandlungen und Verlage, indem er Großkunden wie Amazon deutlich bessere Konditionen einräume. Der Börsenverein sieht das Bundeskartellamt in der Pflicht, eine faire Marktsituation für alle Beteiligten zu schaffen.