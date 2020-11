118 unabhängige Buchläden aus ganz Deutschland sind beim diesjährigen Buchhandlungspreis in unterschiedlichen Kategorien ausgezeichnet worden. Der Preis wurde am Sonntag nach Angaben der Bundesregierung zum sechsten Mal in Kooperation mit dem Börsenverein des Buchhandels und der Kurt-Wolff-Stiftung verliehen. Auch neun Buchhandlungen in Mitteldeutschland wurden dabei ausgezeichnet. Der Laden "LeseZeichen" in Dresden erhielt sogar das Gütesiegel besonders herausragend.

Botschafter und Förderer

Bildrechte: dpa Begründet wurde der Preis von Monika Grütters, der Kulturbeauftragten der Bundesregierung, die den Preis auch in diesem Jahr verlieh. In ihrer Eröffnungsrede wies sie auf die besondere Bedeutung von Büchern in Zeiten von Pandemie und Reisebeschränkungen: "Gerade in diesem Corona-Jahr 2020, das mit Theatern, Kinos, Konzerthäusern ausgerechnet die Sehnsuchts- und Zufluchtsorte des Alltagslebens besonders hart getroffen hat, ist uns das Buch in der Krise noch mehr als sonst Kulturerlebnis und Seelennahrung zugleich", sagte die CDU-Politikerin. Dabei hob sie auch die Bedeutung von Buchhandlungen als "Fürsprecher auch unbekannter Autorinnen und Autoren, Botschafter unabhängiger Verlage und Förderer der Lesekultur" hervor.

Während der Verleihung fragte die Kulturstaatsministerin auch immer wieder, wie die Läden durch die Krise gekommen sind. Da gerade kleine, inhabergeführte Läden sehr flexibel auf die Krise reagieren konnten, berichten auch hier die Händlerinnen und Händler von unerwartet hohen Umsätzen und einer großen Treue der Kundschaft.

Bemerkenswerte Buchhandlungen