Leipziger Buchmesse 2018: Rechte Verlage dürfen auf der Messe ausstellen

Die Leipziger Buchmesse will Verlage aus dem rechten Spektrum nicht generell ausschließen. Das sagte Buchmesse-Direktor Oliver Zille in einem Interview mit der Deutschen Presseagentur. Er betonte, auch rechte Verlage hätten das Recht auszustellen, wie andere auch, es gelte Meinungs-, Presse- und Kunstfreiheit. Man habe keine Handhabe, solche Verlage auszuschließen. Doch selbstverständlich müssten die Publikationen rechter Verlage mit dem Gesetz vereinbar sein. Auf die Frage, wieso eine GmbH - was die Leipziger Messe ist - Meinungsfreiheit garantieren müsse, antwortete Zille:

Die Messe ist öffentlicher Raum. Wir sind ein öffentliches Unternehmen. Und deswegen sind wir auch ganz eng an den Artikel 5 des Grundgesetzes in Bezug auf die Meinungsfreiheit gebunden. Und die Buchmesse tritt auch qua ihres eigenen Statutes für die Meinungs-, Presse- und Kunstfreiheit ein.

Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller Bildrechte: dpa

Die Leipziger Buchmesse findet in diesem Jahr vom 15. bis 18. März statt. Bislang seien die Anmeldezahlen "mehr als stabil", sagte der Buchmesse-Chef. 2017 hatten sich insgesamt 2493 Aussteller in Leipzig präsentiert. Der Anteil an ausländischen Verlagen wachse. Gastland wird in diesem Jahr Rumänien sein. Es werden große Namen wie Norman Manea, Mircea Cartarescu und die Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller erwartet sowie viele jüngere Schriftsteller. Auch eine Preisträgerin steht schon fest: Åsne Seierstad erhält auf der Leipziger Buchmesse für ihr Buch über den Massenmörder Anders Breivik den Buchpreis zur Europäischen Verständigung.