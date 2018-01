Das Lesefestival "Leipzig liest" verzeichnet in diesem Jahr ein kräftiges Plus. Wie MDR KULTUR von der Buchmesse erfuhr, werden zu dem Lesefest in diesem Jahr etwa 3.600 Veranstaltungen stattfinden. Das sind rund zehn Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Dieser Erfolg freut Buchmesse-Chef Oliver Zille: "Die Buchmesse hat einen sehr guten Lauf. Mit jedem neuen Aussteller wächst auch das Programm." Er sagte MDR KULTUR weiter: