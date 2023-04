Weil es die aber nicht gibt, ist sie so überhaupt nicht bekannt. Das hat auch damit zu tun, dass Lessing beide Gottscheds der Lächerlichkeit preisgegeben hat und dafür gesorgt hat, dass an sie nicht mehr erinnert wird. Dabei sind beide hochinteressant, als Aufklärerpaar, das das neue Wissen und neue Denken in breiteste Schichten gebracht hat. Bei Luise Gottsched war es mir im Roman ein Anliegen sozusagen indirekt, erzählerisch dieser Monographie, die wir noch nicht haben, ein wenig vorwegzugreifen und sie als die historische Gestalt zu würdigen, die sie so ungefähr war, was wir aus den Quellen und aus ihrem enormen Œuvre wissen. Das heißt, die Handlung, die ich um Dorothea und Luise Gottsched entspinne, ist, was die Werke von Louisa Gottsched angeht sehr genau recherchiert und aufs Jahr genau auf den Titel und so weiter.

Gleichzeitig gab es für mich einen sehr schönen Anknüpfungspunkt erzählerischer Natur: Louisa Gottsched hatte nämlich in den letzten zehn Jahren ihres Lebens eine sehr enge Freundin – Dorothee Henriette von Runkel – an die sie bezaubernde Liebesbriefe geschrieben hat. Die beiden haben sich in Leipzig 1752 kennengelernt – das ist jetzt alles historisch – dann ging Madame Runkel mit ihrem Ehemann, einem Offizier, nach Görlitz und zehn Jahre lang konnten sich die beiden Frauen nur schreiben. Vielleicht unser Glück, denn dadurch manifestierte sich diese Liebe in wundervollen Liebesbriefen, die Dorothee Henriette von Runkel in den 1770er-Jahren in drei Bänden herausgegeben hat. So dass wir Nachgeborenen uns immernoch an diesen Texten freuen können.

Die Goldschmiedin hatte damit Teil am Brief- und Freundschaftskult ihrer Zeit. Die Forschung hat mittlerweile festgestellt, dass die Millionen Küsse, die dabei ausgeteilt wurden, nicht immer und nur metaphorisch zu verstehen sind. So auch die Küsse, die Luise Gottsched an Dorothee Henriette von Runkel richtete. Diese Liebe von Louisa Gottschild zu einer Frau – historisch verbürgt – war für mich als Erzählerin eines Romans der Anlass, es könnte sich ja auch Dorothea Bach in Luise Gottsched verlieben. Denn zum Beispiel Eifersucht auf eine andere Frau ist in diesen Originalbriefen ebenfalls ein Thema.

