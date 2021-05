Ja, ich glaube, dass wir insgesamt wagemutiger sein sollten. Bis vor kurzem war ich noch Fiction-Chefin des MDR, und da war immer die Frage, geht man auf das, was es schon gibt oder überlegt man sich nochmal was anderes. Es sind tolle Formate wie 'Weißensee' oder 'Charité' aus einer solchen Denkhaltung geschaffen worden.

Welche Denkhaltung es für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Zukunft noch braucht, hat sich in dieser Diskussion abgezeichnet: Die Sender müssen mehr ins Lokale, bei und mit den Menschen vor Ort Programm machen. Vielfalt und verschiedenste Milieus abbilden, Außenstehende ins Boot holen, Netzwerke bilden und mutig Experimente wagen.



MDR-Intendantin Karola Wille ist optimistisch. Die Möglichkeiten seien groß: "Wir sollten selbstbewusst unsere Auftragsdebatte führen. Was heißt es, so innovationskräftig zu sein, dass wir es tatsächlich schaffen, die Gesellschaft in all ihren Milieus zu erreichen."