Poesie für den Augenblick Klassiker der Lyrik als rasant illustrierte Videos

Mit rasantem und liebevollem Strich illustriert der Künstler Daniel Stieglitz zehn Gedichte in Echtzeit. Mit Bertolt Brecht geht es küssend unter den Pflaumenbaum, mit Isolde Kurz in die Träume von Bahnwärters Töchterlein, mit Hugo von Hofmannsthal an die Jenseitstafel und mit Annette von Droste-Hülshoff in ihr irisierendes Spiegelbild … zehn Klassiker der Dichtkunst werden mit MDR KULTUR zu visueller Kunst!