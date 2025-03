"Certified Bookbestie" steht in der YouTube-Bio von Julia aka Chulia. Das heißt, sie möchte die ehrliche, authentische, nahbare beste Freundin sein, die coole Bücher empfiehlt. Und das macht sie auch. Julia spricht in ihren Videos bei YouTube, Instagram und TikTok über ihre "situationship" (unverbindliche Beziehung), wie sie in Therapie geht oder was sie sich als Nächstes tätowieren lassen möchte, aber auch über feministische Literatur. Neben Buch-Hauls vom Flohmarkt gibt es auf ihrem Account Buchempfehlungen und einen eigenen Online-Buchclub, in dem jeden Monat ein von der Community ausgewählter Roman geschmökert und am Ende bewertet wird.