Der Börsenverein des deutschen Buchhandels hat sein Buchmesse-Programm mit einer Debatte zur Frage "Wie politisch ist der Buchhandel?" eröffnet. Gäste auf dem Podium waren die Organisatorin der "Charta 2017" Susanne Dagen aus Dresden, der Münchner Buchhändler Michael Lemling und der Rostocker Buchhändler Manfred Keiper. Alle drei Buchhändler betonten zum Auftakt der Diskussion, dass das Interesse an politischen Sachbüchern in den letzten Jahren zugenommen habe.

Lesen, was Rechte denken

Michael Lemling Bildrechte: MDR/Juliane Streich "Die Welt ist unübersichtlicher geworden und die Konflikte sind schwer zu verstehen", begründete Michael Lemling dieses Interesse. Er verkaufe auch Bücher von rechten Verlagen, erklärte er, damit die Menschen die Bücher im Original lesen könnten, statt nur Sekundärliteratur, die sich mit den neuen Rechten auseinandersetzt.

Man muss Texte wie die von Kubitschek auch aushalten. Denn da kann man lesen, was Rechte denken. Buchhändler Michael Lemling

Er habe die rechten Bücher auch als Provokation für das Bildungsbürgertum in seinem Münchener Stadtteil Schwabing im Programm. "Wir müssen aus dem gemütlichen Denken heraus und uns mit ihnen auseinandersetzen", fordert er. "Wir müssen sie kennen, um sie bekämpfen zu können."

Buchhändler seien keine Zensoren

Susanne Dagen Bildrechte: MDR/Juliane Streich Susanne Dagen lädt, wie sie berichtete, Autoren von rechten Verlagen in ihre Buchhandlung "Buchhaus Loschwitz" in Dresden zu Veranstaltungen ein, unter anderem die Autorin Bettina Gruber vom rechten Antaios-Verlag. "Ich werde ständig von Leuten aufgefordert, mich zu distanzieren", sagte Dagen. "Aber ich muss mich nicht rechtfertigen, wenn ich eine Veranstaltung mache." Rechtsextreme Bücher, die auf dem Index stehen, verkaufe sie nicht, rechte schon.

Wir sind keine Zensoren und sollten daher die Literatur im Handel haben. Buchhändlerin Susanne Dagen

"Moralischer Schwachsinn"

Manfred Keiper und Susanne Dagen Bildrechte: MDR/Juliane Streich Der Rostocker Buchhändler Manfred Keiper erklärte, er stelle sich die rechten Bücher nicht in den Laden. Auf seinen früheren Buchladen habe es bereits zwei Anschläge von Neonazis gegeben. Trotzdem sagt er, "aber ich kann rechte Bücher bestellen". Bei militärischen Büchern gehe er oft in Vorkasse, schon mehrmals sei er darauf sitzen geblieben. Zugleich betonte er, Deutschland sei eines der freiesten Länder der Welt. Was man hier alles sagen könne, könne man in den meisten Ländern der Welt nicht sagen.

Von 'Gesinnungsdiktatur' zu reden halte ich für moralischen Schwachsinn. Buchhändler Manfred Keiper

Diesen Begriff hatte Dagen in ihrer "Charta 17" benutzt. Nach der Frankfurter Buchmesse beschwerte sie sich öffentlich darüber, dass ein Branchenverband wie der Börsenverein darüber befinde, "was als Meinung innerhalb des Gesinnungskorridors akzeptiert wird und was nicht", und schrieb weiter, dass "unsere Gesellschaft nicht mehr weit von einer Gesinnungsdiktatur entfernt" sei. Einer der ersten Unterzeichner war der Schriftsteller Uwe Tellkamp.

Unterschiedliche Antworten auf die gleichen Fragen

Der Autor von "Der Turm" hatte auch vor der Buchmesse für Aufregung gesorgt, als er in einer Diskussion mit dem Schriftseller Durs Grünbein behauptete, dass über 95 Prozent der Flüchtlinge nicht vor Krieg und Verfolgung fliehen, sondern herkämen, um in die Sozialsysteme einzuwandern. "Dieser Satz ist menschenverachtend“, kommentierte Buchhändler Keiper in Leipzig. "Man muss Tellkamp fragen, wie er auf diese Zahl kommt“, fügte Lemling an.