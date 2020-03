Von der Absage der Leipziger Buchmesse ist auch das Lesefest "Leipzig liest" betroffen, bei dem üblicherweise zahlreiche Lesungen in ganz Leipzig stattfinden. Doch die Buchmesse ist nicht Veranstalter der Lesungen, die im Rahmen des Lesefestes stattfinden. So bleibt es den Verlagen, Buchhandlungen und Veranstaltungsorten selbst überlassen, ob sie die Lesungen durchführen oder nicht. Einige Verlage oder Buchhandlungen halten an ihren Programmpunkten fest.