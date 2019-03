Auszeichnung zum Start der Buchmesse Masha Gessen erhält Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung

Masha Gessen hat den Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung entgegengenommen. Ausgezeichnet wurde sie für ihr Porträt der russischen Gesellschaft in "Die Zukunft ist Geschichte". In ihrer Dankesrede widmete sie sich der russischen Geschichte und dem Trauma des Totalitarismus. Die Laudatio hielt der Publizist und Historiker Gerd Koenen. Er würdigte auch Gessens Arbeit als Journalistin in Russland sowie ihr Engagement für die russische Schwulen- und Lesbenbewegung. Die Preisverleihung eröffnete die Leipziger Buchmesse, die ab Donnerstag ihre Türen für Besucher öffnet.