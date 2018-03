Auf der Leipziger Buchmesse ist es am Samstag zu Rangeleien bei einer Veranstaltung des rechtsgerichteten Antaios-Verlags gekommen. Nach Berichten von MDR-Reportern störten mehrere Dutzend linke Demonstranten eine Lesung mit dem Verleger Götz Kubitschek mit lauten Sprechchören. Unter anderem waren Rufe wie "nie wieder Deutschland" und "Refugees are welcome here" zu hören. Beobachtungen der Reporter zufolge kam es zu Rangeleien und Handgreiflichkeiten. Beide Seiten standen sich direkt gegenüber. Die Polizei kontrollierte die Lage. Der Stand wurde durch eine Rangelei leicht beschädigt. Über Verletzte ist nichts bekannt.