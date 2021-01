Eine klare Entscheidung und das auch nicht kurz vor knapp, sondern mit langem Vorlauf. Dass die Leipziger Messe jetzt schon dieses riesige Publikumsevent absagt, in dem sich laut miteinander sprechend – und ja: in aller Intimität – begegnet wird, ist ein starkes Signal. Statt mit den Unwägbarkeiten zu hantieren, erzählt es uns von der Realität. Niemand weiß, wie es Ende Mai aussieht mit der Pandemielage. Und niemand kann einschätzen, ob die Mühen und Planungen, die Alternativen und Sicherheitsmaßnahmen, an denen schon herumgedacht wurde und bis zum Ende würde, überhaupt zu Stande gekommen wären.

Es gilt die alte Wahrheit, dass man die Zukunft am besten vorhersehen kann, indem man sie selbst gestaltet. Und in solch einer unabsehbaren Lage ist es das Vernünftigste, keine leeren Energien zu produzieren, sondern von vornherein zu sagen: Klassische Buchmesse ist etwas für nachher. Nach Covid19, nach der Pandemie, für dann, wenn wir wieder sicher und gut zusammenkommen können.

Die Leipziger Messe scheint aus dem Schock des vergangenen Jahres, als im März kurz vor Toröffnung abgesagt wurde, Lehren gezogen zu haben. Dieser Moment, in dem Autorinnen und Autoren stündlich Lesungsabsagen bekamen und ein Auftritt nach dem anderen wegbrach. In dem Bühnenprogramme und Lesenächte in rasantem Tempo zu Staub wurden. Ach ja, hier noch schnell eine Lesung und da noch schnell ein Treffen – bevor wir auseinandergegangen sind. Wir Leserinnen und Leser und Autorinnen und Autoren.

Nun: für die Verlage und die Schreibenden ist es eine weitere Katastrophe im Chor der schlimmstmöglichen Zustände. Das Corona-Loch, in das Romane, Debüts, wichtige Sachbücher und kleine, feine Gedichtbände fielen. Es ist weiter mit all seinen fiesen aufschürfenden Abhängen offen und es wird weiter gefüttert werden.