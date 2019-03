Frank Richter zu Gast am Stand von MDR KULTUR Bildrechte: MDR/Hendrik Kirchhof

Ein großer Themenkomplex der diesjährigen Messe war Deutschland 30 Jahre nach der Friedlichen Revolution 1989. So fragte Frank Richter in seinem neuen Buch rhetorisch: "Gehört Sachsen noch zu Deutschland?". Der frühere Chef der sächsischen Landeszentrale für politische Bildung beschäftigt sich darin mit der neuen Rechten, die in Sachsen besonders stark ausgeprägt sei – was nach Richters Analyse unter anderem am sächsischen Bildungssystem liegt.



Richter sagte am Sonntag am Stand von MDR KULTUR, aus den guten Ergebnissen sächsischer Schüler bei den Pisa-Studien dürfe man nicht schließen, dass die politische, religiöse oder kulturelle Bildung in Sachsen gut sei. "Der Karren ist so weit im Dreck, dass wir lange brauchen werden, ihn wieder herauszubekommen", so Richter.



Schriftsteller Ingo Schulze forderte am Sonntag auf der Messe, das Grundgesetz neu zu diskutieren: "Da könnte es beispielsweise um ein Recht auf Wohnen gehen. Oder um ein Recht auf Arbeit", so Schulze. Seine Gedanken hat er gemeinsam mit Holk Freytag im Buch "Gespaltenes Land" niedergeschrieben.