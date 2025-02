Traditionell wird am ersten Buchmessetag, dem 27. März, der Preis der Leipziger Buchmesse verliehen. Laut Buchmesse-Chefin Böhmisch gab es in diesem Jahr eine Rekordzahl an Einreichungen. Auch die Zahl der Aussteller sei höher als im Vorjahr. Erstmals mit dabei sind die Philippinen und Armenien. Im vergangenen Jahr besuchten ca. 283.000 Menschen die Buchmesse und das Lesefest, es gab 2.085 Aussteller aus 40 Ländern.