"Leipzig liest extra" geht am Sonntag, den 30. Mai nach über 400 Veranstaltungen zu Ende. Bildrechte: dpa

"Leipzig liest extra", die Sonderausgabe der Leipziger Buchmesse 2021, ist am Sonntag erfolgreich zu Ende gegangen. Vom 27. bis zum 30. Mai fanden an rund 80 Orten des Leipziger Stadtgebiets mehr als 400 Veranstaltungen statt, rund 100 davon mit Publikum. Die Veranstalter zeigten sich zufrieden.

Martin Buhl-Wagner, Geschäftsführer der Leipziger Messe, erklärt die Veranstaltung, insbesondere in Zeiten der Corona-Pandemie, zum Erfolg: "Leipzig liest extra hat gezeigt, dass Literatur auch in herausfordernden Zeiten in ihrer ganzen Kraft leuchten kann." Oliver Zille, Direktor der Leipziger Buchmesse ergänzt: