Die Leipziger Buchmesse hat am Donnerstag die Nominierten für den Preis der Leipziger Buchmesse 2022 bekanntgegeben. In den Kategorien Belletristik, Sachbuch/Essayistik und Übersetzung stehen jeweils fünf Autorinnen und Autoren auf der Shortlist.

Nominiert sind unter anderem im Bereich Belletristik "Gentzen oder: Betrunken aufräumen. Kalkülroman" von Dietmar Dath und "Eine runde Sache" von Tomer Gardi. In der Kategorie Sachbuch/Essayistik sind Horst Bredekamps "Michelangelo" und Christiane Hoffmanns "Alles, was wir nicht erinnern. Zu Fuß auf dem Fluchtweg meines Vaters" im Rennen. Zu den Nominierten in der Kategorie Übersetzung gehören unter anderem Irmela Hijiya-Kirschnereits mit ihrer Übersetzung aus dem Japanischen: "Dornauszieher. Der fabelhafte Jiz von Sugamo" von Hiromi Ito und "Wunderkind Erjan" von Hamid Ismailov in der Übersetzung von Andreas Tretner.