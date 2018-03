So beginnt Ludwig Fischer sein Pflanzen-Porträtbuch und nähert sich diesem Überlebenskünstler über eigene Gärtnererfahrungen. Die Brennnessel ist Freund des Stickstoffs und des Komposts. Und wächst seit Jahrtausenden an den Rändern und Dunghaufen, den Jauchegruben, den Brachen unserer Gesellschaft. Älteste Funde weisen auf 30.000 Jahre vor Christus, und die Brennnessel war immer beides: Kulturfolger genau wie Nutzpflanze, Faserlieferant und Nahrungsmittel, Ritualkraut und Heilpflanze. Schon Hippokrates hat Brennnesseln zur Blutreinigung empfohlen; bei Hildegard von Bingen heißt es, ein Brennnesselblättchen an den Schläfen helfe gegen Vergesslichkeit.

Aus "Brennnesseln" von Ludwig Fischer "Ende August oder Anfang September schneide ich, mit derben Handschuhen an den Händen, Armvoll Brennnesseln, an denen in kleinen Trauben die Samen hängen, um die Pflanzen zu trocknen, einige Blätter für Tees aufzubewahren, vor allem aber die Samen abzustreifen und auszusieben und in Gläser zu füllen. Fast das ganze Jahr über esse ich täglich einen Esslöffel der kleinen, nussigen Körner und bilde mir keineswegs bloß ein, dass es mich kräftigt und vor allem die nasse und kalte Jahreshälfte gut zu überstehen hilft."

Der Autor Ludwig Fischer mixt Medizinisches mit Kulturtheorie, Biologie und Mythologie. Die Brennnessel war dem römischen Kriegsgott Mars zugeordnet, war immer wieder Sinnbild der Widerständigkeit in Diktaturen. Und bleibt botanisches Geheimnis: Wie genau das brennende Gift zusammengesetzt ist, weiß man bis heute nicht. Weshalb Raupen es vertragen, auch nicht. "Die Durchleuchtung dieser Pflanze kommt an kein Ende, wir werden immer wieder staunen", schreibt Ludwig Fischer.

Angaben zum Buch Angaben zum Buch Ludwig Fischer: "Brennnesseln. Ein Portrait"

168 Seiten

Matthes & Seitz

ISBN: 978-3-95757-407-7

18 Euro

Seit einigen Jahren verlegt Matthes & Seitz Tierporträts in der Reihe "Naturkunden" – nun sind die Brennnesseln erstmals ein Pflanzenporträt. Vom Märchen bis zur modernen Textilindustrie reicht die Recherche, selbst mit Rezepten kann das Buch dienen, von gebackenen Brennnesselblättern im Teigmantel bis zum Grundrezept für Nessel-Smoothies.



All das in bibliophilem Rahmen: Das Buch ist von der Schriftstellerin und Buchkünstlerin Judith Schalansky gestaltet, dunkelgrün der Umschlag, die Lettern in zitronenfaltrigem Gelb geprägt. Schönheit und Gelehrtheit zwischen Kraut und Kultur: All dies kommt zusammen und ist im Kern eine fundamentale Erzählung vom Verhältnis des Menschen zur großen Nessel.