Mit "Dragon Ball" hat das Manga-Fieber in Deutschland angefangen. Es geht um Son-Goku – ein besonders starker Junge mit Affenschwanz - und seine Suche nach den sieben magischen Drachenkugeln. Dabei findet er Freunde und wird immer wieder in Abenteuer und Kämpfe verwickelt. Zum Beispiel gegen die Red-Ribbon-Armee, die Menschen versklavt und die Drachenkugeln für sich haben will. Die Serie ist so erfolgreich, dass es um den Stoff inzwischen vier Fernsehserien, 18 Kinofilme und unzählige Videospiele gibt. So eine mediale Weiterverwertung ist üblich in der Mangawelt und beflügelt die Verkaufszahlen der Mangabücher noch weiter.

