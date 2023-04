Debütroman "Mindset": Flache Charaktere, tiefe Traurigkeit

Es ist die erste Buchmesse, die El Hotzo jemals besucht. Der Grund: sein Debütroman "Mindset", der von einem im Internet sozialisiertem jungen Mann im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts erzählt. Er spielt vor allem in der Welt der Männlichkeits- und Erfolgscoaches und ist erstaunlich melancholisch geworden für einen, der mit zynischen Sprüchen berühmt geworden ist. El Hotzo nimmt auch direkt möglichen Kritiken, dass die Charaktere nicht tief genug gehen, den Wind aus den Segeln: "Sie sind tatsächlich so flach", sagt er. "Über manches muss man nicht mal recherchieren. Es ist genau so, wie man es sich vorgestellt hat." Dennoch kann man in dem Buch auch die tiefe Traurigkeit dieser Szene herauslesen.

Alle wollen einen Blick auf El Hotzo erhaschen Bildrechte: MDR/Joachim Blobel

Buchmesse statt Böhmermann

"Mindset" ist sofort auf Platz 2 der Bestseller-Liste eingestiegen. Dass Hotz vor allem wegen seines Ruhm im Internet nun im Buchmarkt so erfolgreich sei, könnte einigen Autorinnen und Autoren, die auf der Buchmesse zugegen sind, bitter aufstoßen, bemerkt der Moderator. El Hotzo gibt zu, dass er Glück gehabt habe. "Ich wollte immer ein Buch schreiben, aber das war ein Traum, den man irgendwann begräbt – so wie Profi-Fußballer werden oder Formel 1-Fahrer." Für ihn sei es eine große Erfüllung, dass er, der früher bei Siemens gearbeitet hat, genau das jetzt machen kann. Er hätte heute eigentlich auch in Jan Böhmermanns ZDF Magazin Royale sitzen sollen, für das er regelmäßig als Autor arbeitet, aber er wollte lieber zur Buchmesse.

Spott über Benjamin von Stuckrad-Barre

"Wer hat denn hier das Buch schon gelesen?", fragt Tischer in die Fan-Runde. Nur einzelne Hände gehen hoch. "Es ist also eure Schuld, dass es nicht Platz 1 ist, nicht meine", witzelt Hotz. Auf Platz 1 der Bestseller-Liste steht Benjamin von Stuckrad-Barre mit "Noch Wach". Für den Verlags-Kollegen hat Hotz vor allem Spott übrig: "Wenn man zehn Jahre mit Mathias Döpfner befreundet war und sich dann die Absolution erteilt, weil man ab und zu auch mal einer Frau zugehört hat, finde ich ein Buch darüber unangebracht." Dennoch fordert El Hotzo nicht dazu auf, nun sein Buch zu kaufen. "Ich empfehle wie immer den Ladendiebstahl", sagt er und fügt an: "Oder die Stadtbibliothek."