Kanzler Scholz eröffnet Leipziger Buchmesse 2024

Bildrechte: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt

Gewandhaus Leipzig Kanzler Scholz eröffnet Leipziger Buchmesse mit Plädoyer fürs Lesen

Hauptinhalt

20. März 2024, 21:49 Uhr

Die diesjährige Leipziger Buchmesse ist am Mittwochabend feierlich eröffnet worden. Neben Kanzler Olaf Scholz waren weitere prominente Gäste wie der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte im Gewandhaus zu Gast. Bei der Rede des Kanzlers kam es immer wieder zu Zwischenrufen. Am Ende des Festaktes wurde der Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung verliehen. Der Preis ging in diesem Jahr an den deutsch-israelischen Philosophen Omri Boehm.