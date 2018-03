Der Preis der Leipziger Buchmesse 2018 geht an Esther Kinsky. Sie wurde für ihren bei Suhrkamp erschienenen Roman "Hain - Geländeroman" in der Kategorie Belletristik ausgezeichnet. Kinsky erzählt in "Hain" von drei italienischen Reisen einer Ich-Erzählerin abseits der touristischen Pfade. Die Jury würdigte ihr Schreiben als "stille, fast übersinnlich präzise Beobachtungen, die ihre Tiefe aus der Versenkung in die Oberfläche gewinnen." Kinskys Reizreduktion mache jedes Detail mit geradezu übersinnlicher Genauigkeit sichtbar, so die Jury weiter.

Ausgezeichnet: Esther Kinsky Bildrechte: MDR/Stephan Flad Die im Bergischen geborene und in Berlin lebende 61-jährige Kinsky wurde bereits mehrfach für ihre Arbeiten ausgezeichnet. Ihr Werk umfasst neben Übersetzungen aus dem Polnischen, Englischen und Russischen auch Lyrik, Erzählprosa und Essays. 2009 war ihr erster Roman "Sommerfrische" erschienen, es folgten "Banatsko", "Am Fluss" und "Hain". In einer ersten Reaktion zeigte sich Kinsky "sehr überrascht und bewegt".

Historiker Schlögel für bestes Sachbuch geehrt

In der Kategorie Sachbuch setzte sich Karl Schlögel mit "Das sowjetische Jahrhundert. Archäologie einer untergegangenen Welt" durch. Die Juroren würdigten Schlögels Buch als meisterhaft erzählte Geschichtsschreibung. Der Historiker Schlögel durchdringe anschaulich die tiefen Schichten einer Epoche. In einer ersten Reaktion zeigte sich Schlögel bewegt und überwältigt. Schlögel sagte: "Ich fühle mich mehr als belohnt für die Mühen, die in diesem Buch stecken." Auf der Leipziger Buchmesse ist er kein Unbekannter: 2009 erhielt Karl Schlögel den Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung für sein Sachbuch "Terror und Traum. Moskau 1937".

Übersetzerpreis für Ukraine-Drama

Die beste Übersetzung kommt von Sabine Stöhr und Juri Durkot. Sie wurden für ihre Übersetzung von Serhij Zadans "Internat" aus dem Ukrainischen ausgezeichnet. Der Hintergrund von Zadans Werk ist der Konflikt zwischen moskautreuen Separatisten und der ukrainischen Regierung im Donbass. Die Jury würdigte die Übersetzung von Stöhr und Durkot als glänzendes Pendant des Originals. Ihnen sei es gelungen, den dichten Beschreibungen Zadans auch im Deutschen eine enorme Wucht zu verleihen. "Lebendiger als in diesem Roman kann man vom Krieg nicht erzählen", sagte Jurorin Maike Albath in ihrer Würdigung. Gruppenbild der Sieger: v.l.n.r Esther Kinsky (Belletristik), Karl Schlögel (Sachbuch), Sabine Stöhr und Juri Durkot (Übersetzung) Bildrechte: MDR/Stephan Flad

Die weiteren Nominierten

Auf der Shortlist in der Kategorie "Sachbuch" standen neben dem Sieger Martin Geck mit "Beethoven – der Schöpfer und sein Universum", Gerd Konen und "Die Farbe Rot", das Buch "Die Gesellschaft der Singularitäten - Zum Strukturwandel der Moderne" von Andreas Reckwitz sowie Bernd Roeck mit "Der Morgen der Welt. Geschichte der Renaissance".

Als beste Übersetzung nominiert waren Robin Detje für die Übersetzung aus dem Englischen von "Buch der Zahlen" von Joshua Cohen und Olga Radetzkaja für die Übersetzung aus dem Russischen von "Sentimentale Reise" von Viktor Schklowskij. Außerdem waren Michael Walter für die Übersetzung der Werkausgabe zu Laurence Sterne aus dem Englischen und Ernest Wichner für die Übersetzung aus dem Rumänischen von "Oxenberg & Bernstein" von Catalin Mihuleac im Rennen.

Frühere Preisträger

Im vergangenen Jahr hatte Natascha Wodin den Buchmessepreis in der Kategorie Belletristik gewonnen. Sie wurde für ihr Buch "Sie kam aus Mariupol" ausgezeichnet. Zu den Belletristik-Preisträgern der Vorjahre gehören Guntram Vesper mit "Frohburg" (2016), Saša Stanišić mit "Vor dem Fest" (2014), Wolfgang Herrndorf mit "Sand" (2012) und Clemens Meyer mit "Die Nacht, die Lichter" (2008).

In der Kategorie "Übersetzung" gewann 2017 Eva Lüdi Kong für "Die Reise in den Westen" (aus dem Chinesischen), als bestes Sachbuch wurde Barbara Stollberg-Rilinger für "Maria Theresia. Die Kaiserin in ihrer Zeit" ausgezeichnet.