Verliebt, verlobt, verheiratet – so lauten seit Jahrhunderten die meisten Liebesgeschichten. Warum aber ist die romantische Zweierbeziehung bis heute ein so erfolgreiches Konzept? In ihrem Buch "Das Ende des Romantikdiktats" geht die Autorin Andrea Newerla den Entstehungsbedingungen vorherrschender Beziehungsbilder nach und fragt, warum es selbst in feministischen Kreisen so schwer ist, sich dieser zu entledigen. Sie plädiert dafür, Nähe und Sorgearbeit nicht auf romantische Beziehungen auszulagern, sondern auch in Freundschaften und Wahlfamilien auszuleben. Auf der Leipziger Buchmesse stellt sie ihre Thesen vor – und zur Diskussion.

Bildrechte: Kösel Verlag