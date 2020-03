Fragen und Antworten Was passiert jetzt nach der Absage der Leipziger Buchmesse?

Der Preis der Leipziger Buchmesse in den Kategorien Belletristik, Sachbuch/Essayistik und Übersetzung soll vergeben werden, sagte Buchmessedirektor Oliver Zille dem MDR. Im Augenblick überlegten die Verantwortlichen, wie trotz Absage der Leipziger Buchmesse die Preise würdig übergeben werden können, so die Verantwortlichen. Das betrifft auch den Preis zur Europäischen Verständigung für den Literaturkritiker und Übersetzer László Földény. Der Preis der Leipziger Buchmesse wird traditionell am Eröffnungstag, also am Donnerstag, den 12. März 2020 verliehen. Er ist mit insgesamt 60.000 Euro dotiert. Das sind die Nominierten 2020.